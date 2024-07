Niedawno w sklepach marki JOOP zadebiutowały dwie kolekcje męskich ubrań na wiosnę lato 2012. Bardziej klasyczna "Men Collection" i luźniejsza "Men Casual". Inspiracją do ich stworzenia był film "Metropolis". Mężczyzna JOOP, to mężczyzna elegancki i ekstrawagancki.

Reklama

W linii Casual temat przewodni, Metropolis, jest oparty na sekwencji neutralnych tonów miejskich: granatowy, high-tech antracyt lub subtelnie połyskująca oliwka, które tworzą zestawienie nowoczesności we wzajemnych grach z melanżami szarości i jasnymi, farbowanymi mineralnie neutralnymi kolorami. A kolory takie jak zielony pieprz, kosmiczny niebieski i organiczna czerwień przerywają neutralność i są połączone z witalną siłą tonów takich jak niebieski JOOP , śmiały czerwony, fluorescencyjny pomarańczowy i niebieskawy róż.

Z kolei w linii Collection naturalna czerń, błękit letniej nocy i high-tech antracyt pokazują chłodną finezyjność przesłania. Czysty podstawowy koncept intensyfikowany jest przez lekko stopniowane melanże, od szarych poprzez beże aż do białych. Kolory to zielony pieprz, kosmiczny niebieski czy organiczny czerwony. Obok charakterystycznego dla marki Joop! niebieskiego mamy do czynienia również z ognistą czerwienią i zielenią szmaragdu. Prawie fluorescencyjny pomarańcz, intensywna akwamaryna i niebieskawy róż są tej wiosny jeszcze bardziej intensywne.

Zobacz: kolekcja JOOP Men Casual wiosna/lato 2012

Zobacz: kolekcja JOOP Men Collection wiosna/lato 2012

Zobacz także

Reklama

łp