W najnowszej kolekcji New Look każda znajdzie coś dla siebie. Wiosenno-letnia linia składa się z kilku mniejszych kolekcji.,



Kobiecy i luksusowy trend łączy stylistykę vintage z klasycznymi rozwiązaniami, w rezultacie uzyskując delikatny, zalotny i zabawny look. Kobieca elegancja odzwierciedlona jest w tweedowych marynarkach, ołówkowych spódnicach, koronkowych detalach i plisowanych sukienkach. Soczyste, owocowe barwy oraz pudrowe pastele nadają stylizacjom wdzięku, dodatkowo podkreślanego za pomocą koronek, tiuli, kryształowych zdobień i lejących się materiałów. Koktajlowe sukienki zestawione zostały z nieco niedbałymi elementami, łącząc dojrzałą kobiecość z urokiem chłopczycy.



Linia zainspirowana stylem nowojorskiej wyspy Coney Island, to przede wszystkim duża dawka letniej frywolności wprost z zatłoczonych bulwarów i wesołych miasteczek. Kolorowy dżins, kwiatowe grafiki oraz hawajskie nadruki przywodzą na myśl palące słońce i beztroską zabawę.



Aby uczcić zbliżające się w tym roku Igrzyska Olimpijskie, marka odświeżyła styl sportowy, czyniąc go nieco bardziej... wyrafinowanym! Jaskrawe elementy i gładkie materiały doskonale pasują do podkreślających sylwetkę sportowych spodni w delikatnych odcieniach naturalnych barw. Dominują lekkie i luźne materiały, proste kroje i wyluzowana sylwetka. Króciutkie koszulki i baseballowe kurtki kontrastują z kobiecymi plisami, nadającymi nieco delikatności temu sportowemu lookowi.

Reklama