Kolekcja „Swing, Sing and Shine” to wyraz hołdu dla stylu vintage oraz oda do świateł, kamery i akcji świata rozrywki, nierozerwalnie związanego z firmą Swarovski od kilkudziesięciu lat.



Dyrektor Kreatywny Nathalie Colin wiosenno-letnią kolekcją biżuterii i dodatków opowiada historię kobiety o wielu obliczach, począwszy od lat studenckich aż po pierwsze kroki w świecie filmu, gdy oswaja się ona ze sławą i światłem reflektorów.



W kolekcji znajdziemy mnóstwo bardzo błyszczących pierścionków, naszyjników i bransoletek nawiązujących do blichtru dawnego Hollywood. Nowa, wiosenne kolekcja jest już dostępna we wszystkich salonach Swarovski.

