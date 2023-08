Odejście Agustina Egurroli z TVN do TVP zaskoczyło wszystkich. Tancerz zgodził się na jurorowanie w tanecznym show "Dance Dance Dance". Rodzi się więc pytanie co dalej z "Mam Talent". Do mediów przedostały się niepokojące informacje.

"Mam Talent" gości na polskich ekranach od 2008 roku! Przez 12 lat przez program przewinęło się tysiące uczestników, a liczba niezwykłych talentów, jakie zobaczyli jurorzy programu, przeszła ich najśmielsze oczekiwania. Program od początku zbierał przed ekranami rzeszę widzów, nie tylko dlatego, że występujące w nim osoby wzruszały do łez, czy bawiły. Swoisty klimat programu stanowili jego prowadzący: Marcin Prokop i Szymon Hołownia oraz świetne jurorskie trio: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola. Pandemia koronawirusa skutecznie wstrzymała produkcję. Ostatnia edycja miała miejsce na jesieni 2019 roku. Choć talent show miał powrócić, sprawy zaczynają się mocno komplikować. "Super Express" podaje, że brak Szymona Hołownii i Agustina Egurroli w składzie programu zmusza produkcję do zakończenia pracy nad "Mam Talent"... Co dalej z "Mam Talent"? Czy zobaczymy nową edycję w 2021 roku? Podobno już na wiosnę miały rozpocząć się eliminacje do kolejnej edycji programu, który miał zostać wyemitowany na jesieni. Przejście Agustina Egurroli do TVP może jednak znacznie pokrzyżować plany TVN. Trudno też wyobrazić sobie program bez doskonałego duetu: Marcina Prokopa i Szymona Hołownii. Ten ostatni jednak zrezygnował z programu, by zająć się karierą polityczną. Jak donosi "Super Express", brak tych gwiazd może faktycznie doprowadzić do wstrzymania produkcji. Podobno takie plotki krążą po korytarzach TVN. Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska straciłyby na tym ogromne pieniądze. Według doniesień tabloidu obie panie zarabiały niemałe sumy za udział w programie, odwołanie produkcji byłoby więc dla nich bardzo złą informacją. Jak na razie jednak ze strony TVN nie pojawiła się żadna deklaracja o kontynuowaniu bądź nie, ulubionego...