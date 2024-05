Spekulacje na temat rozmów dotyczących wznowienia serialu "Rodzinka.pl" trwają już od jakiegoś czasu. Teraz Julia Wieniawa potwierdziła, że ona sama otrzymała telefon i pomysł ma zostać zrealizowany. Aktorka wie już w jakiej roli pojawi się w serialu "Rodzinka.pl"? Otrzyma główną rolę?

Julia Wieniawa w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską wróciła do swojej przygody z serialem "Rodzinka.pl", który zapewnił jej ogromną rozpoznawalność i nie ukrywa, że otrzymała już telefon, ale nie wie jeszcze w jakiej roli miałaby się pojawić w kontynuacji kultowego serialu:

Było takich pomysłów już parę, ale teraz to jest rzeczywiście prawdziwy pomysł i rzeczywiście ma się to wydarzyć, więc cieszę się, bo lubię tych ludzi. To jest super format.

Aktorka dodaje też, że forma z pewnością będzie inna niż ta, którą znają widzowie, bo aktorzy, grający dzieci już dorośli:

Mam nadzieję, że to napiszą tak z twistem, bo na pewno w tej formule, która już była to nie przejdzie, bo my wszyscy dorośliśmy, a poza tym, jak coś się dobrze skończyło to fajnie tego nie zepsuć, ale czuję, że z tą ekipą, którą mamy na pokładzie może być nieźle.

dodała Julia Wieniawa.