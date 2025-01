Dagmara Kaźmierska zdążyła być już i ulubienicą widzów, a także przez chwilę wydawać by się mogło, że była również przegraną. Teraz Kaźmierska, która pojawiła się niegdyś w kilku produkcjach telewizyjnych, po aferach, które pojawiły się w czasie trwania "Tańca z Gwiazdami" i po show, postanowiła zabrać głos i wyjawić, jak twierdzi "całą prawdę".

Dagmara Kaźmierska poprzez swoje social media zaapelowała do fanów o tym, że już niebawem rusza jej projekt. 19 stycznia 2025 roku będzie miała miejsce premiera odcinków vloga Kaźmierskiej pt. "Skandal".

Kochane Moje Serduszka. Zapraszam Was na mój kanał na YOU TUBE HALLO TU DAGMARA. Jeśli chcecie troszkę się pośmiać lub też wzruszyć to zostawcie subskrypcję i bądźcie ze mną. Link w moim bio. Całuję mocno. Wasza Dagmarka

- napisała Dagmara Kaźmierska na Instagramie.