Takich emocji wywołanych odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" chyba jeszcze nie było. Fakt, że Dagmara Kaźmierska mimo niskich not nie opuściła show, wywołał ogromne emocje wśród internautów. Dostało się też Conanowi, a fani piszą wprost, że powinien zainterweniować i porozmawiać z mamą o rezygnacji!

W miniona niedzielę występ Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami" jak zawsze wywołał skrajne emocje wśród widzów i internautów. Gwiazda "Królowych życia" w duecie z Marcinem Hakielem otrzymała zaledwie 19 punktów od jury, które nie kryło rozczarowania tym tańcem. Tymczasem Dagmara Kaźmierska jak zawsze mogła liczyć na wsparcie syna, który był - jak zawsze - obecny na widowni.

Internauci jednak burzą się ws. faktu, że to Aleksander Mackiewicz odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Co więcej, uważają, że gwiazda TTV powinna dla dobra innych uczestników zrezygnować z show! Zwrócili się do Conana: