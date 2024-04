Finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami i chyba wszyscy widzą, że również poziom rywalizacji między uczestnikami jest coraz większy. Choć gwiazdy darzą się wzajemną sympatią, nie brakuje też niesnasek i niedomówień. Ostatnio Maciej Musiał publicznie wziął stronę pary, która odpadła, tym razem krytykując Dagmarę Kaźmierską. Oberwało mu się za to?

Każdy kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" budzi coraz większe emocje wśród widzów, ale także samych uczestników. Nie da się ukryć, że decyzje widzów ws. tego, która para opuści program są mocno kontrowersyjne: spora grupa fanów nie może pogodzić się z tym, że dobrzy tancerze odpadają, podczas gdy tańcząca najsłabiej Dagmara Kaźmierska przechodzi dalej.

O krytykę w podobnym tonie pokusił się Maciej Musiał, który stanął murem za Aleksandrem Mackiewiczem, gdy ten opuścił program. Napisał wówczas jednoznaczny komentarz krytykujący Kaźmierską. Jak się okazało, szybko pożałował swojego zachowania:

Maciek (Musiał - przyp. red.) zadzwonił - nawet tego nie widziałam, bo nie śledzę komentarzy - jakieś emocje nim powodowały, że tak powiedział. Oczywiście, przeprosił mnie za to. Poniosły go emocje, tak jak mojego syna poniosły emocje. On jest uczestnikiem i wie, na jakich zasadach to funkcjonuje (...)

- wyjaśniła Dagmara Kaźmierska w rozmowie z ''Vivą!''.