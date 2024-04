Krzysztof Szczepaniak był pretendentem do wygranej "Tańca z Gwiazdami". Fani programu coraz częściej wskazywali go, jako największego rywala Roksany Węgiel, ale aktor nieoczekiwanie pożegnał się z tanecznym formatem tuż przed ćwierćfinałem. Po werdykcie nastała burza w komentarzach, a najmocniej oberwało się Dagmarze Kaźmierskiej, którą zobaczymy w kolejnym odcinku show.

Reklama

Zobaczcie, jak Krzysztof Szczepaniak skomentował swoje odpadnięcie z tanecznego show i tym samym awans Dagmary Kaźmierskiej do ćwierćfinału "Tańca z gwiazdami"

Krzysztof Szczepaniak szczerze o Dagmarze Kaźmierskiej

W ostatnią niedzielę z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnali się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Ich przygoda z tanecznym show zakończyła się tuż przed odcinkiem, w którym pary zaproszą swoich bliskich do tańca. W programie nadal pozostała Dagmara Kaźmierska, która od jury ostatnio otrzymała jedyne 7 punktów. Gdy emocje lekko opadły, Krzysztof Szczepaniak postanowił zabrać głos w sprawie werdyktu. Nawiązał też do Dagmary Kaźmierskiej i jej awansu do kolejnego odcinka.

Siódemka przyniosła nam tym razem nieszczęście, Dagmarze przyniosła szczęście. Ona jest skarbnicą niesamowitych tekstów. Jej osobowość jest taka, że podbija serca widzów - powiedział aktor w wywiadzie z Plejadą.

AKPA

Krzysztof Szczepaniak nie kryje również, że ciężko jest mu rozstawać się z "taneczną rodzinką", ponieważ czuł się w niej bardzo dobrze:

Stwierdziliśmy, że jesteśmy spokojni. Nie wiemy dlaczego. Może to jest cisza przed burzą. Mieliśmy tak fantastyczny odbiór. W życiu się nie spodziewałem, że tańcząc nowe rzeczy, których dopiero się nauczyłem, przed całą Polską, usłyszę tyle dobrych rzeczy — trudno się tutaj o coś gniewać. Wiadomo, że im dalej człowiek idzie, tym chce więcej — to jest naturalne. Pociesza nas to, że zostały dwa tygodnie i widzimy się znów na parkiecie - przyznał Szczepaniak.

fot. Adam Jankowski/REPORTER

A Wy, co myślicie o takim werdykcie w programie "Taniec z Gwiazdami"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Edzia z "Królowych życia" nie odpuszcza. Tak podsumowała występ Dagmary Kaźmierskiej