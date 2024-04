Dziś po południu, 18 kwietnia, media obiegła informacja o nagłej rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej z kultowego show Polsatu. Nikt nie spodziewał się takiej decyzji zaledwie kilka dni przed kolejnym odcinkiem "Tańca z gwiazdami". Nie milkną spekulacje, że "królowa życia" zrezygnowała z programu przez... hejt! Głos w tej sprawie postanowił zabrać taneczny partner Dagmary - Marcin Hakiel.

Reklama

Marcin Hakiel o rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z gwiazdami"

"Królowa życia" nie będzie już walczyć o kryształową kulę. Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami". Mimo, że jurorzy programu przyznawali "królowej życia" rekordowo niską punktację, to Dagmara zawsze mogła liczyć na ogromne wsparcie widzów, którzy chętnie wysyłali SMS-y, żeby zobaczyć Kaźmierską w kolejnym odcinku. Jak przekazała Dagmara jej rezygnacja jest spowodowana problemami zdrowotnymi, jednak w sieci pojawiają się komentarze, że decyzja mogła zapaść przez hejt jaki na nią spadł. W tej sprawie postanowił wypowiedzieć się Marcin Hakiel.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Marcin Hakiel na swoim Instagramowym profilu zorganizował Q&A, w którym odpowiadał na pytania widzów po rezygnacji Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z gwiazdami". Tancerz dostał pytanie, czy odejście Dagmary było podyktowane hejtem, postanowił potraktować to z żartem:

Jakim hejtem? Ktoś widział jakiś hejt? odpowiedział z dystansem tancerz.

Przez cały udział w programie Dagmara i Marcin starali się nie przejmować tym, co się o nich pisze w sieci. Starali się cieszyć każdą chwilą w "Tańcu z Gwiazdami".

Dagmara Kaźmierska w swoim oświadczeniu zapewniła, że musiała zrezygnować, bo ma problem z pękniętym żebrem. Ostateczna decyzja miała zapaść po środowym treningu. Uczestniczka zapewnia, że nie może nawet swobodnie funkcjonować.

Zobacz także

Udział Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami" budzi spore kontrowersje już od kilku odcinków. To głównie jej poświęcane były setki komentarzy. Widzowie nie zgadzali się z wynikami głosowania, a fani robili wszystko, by ich ulubienica kosztem wszystkiego przechodziła z odcinka na odcinek. Niewykluczone, że właśnie ogromne wsparcie widzów doprowadziłoby ją do wielkiego finału. Niemniej jednak Dagmara Kaźmierska w finale "Tańca z Gwiazdami" wystąpi wraz ze wszystkimi uczestnikami 14. edycji, chyba, że stan zdrowia jej na to nie pozwoli.

Reklama

Zobacz także: Iwona Pavlović o odejściu Dagmary Kaźmierskiej z "TzG": "Nie oddycham z ulgą, współczuję"