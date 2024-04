Awans Dagmary i Marcina do ćwierćfinału "Tańca z gwiazdami" znów wywołał sporo skrajnych emocji. Zupełnie jak tydzień temu, Edzia z "Królowych życia" dała jasno do zrozumienia, co o tym myśli. Wymownie skomentowała werdykt!

Reklama

Edzia z "Królowych życia" komentuje występ Dagmary Kaźmierskiej w "TzG"

Już w najbliższą niedzielę po raz kolejny zobaczymy na parkiecie Dagmarę Kaźmierską! Jej i Marcinowi Hakielowi udało się awansować do ćwierćfinału, choć za jedną z choreografii w minionym odcinku otrzymali rekordowo małą liczbę punktów - 7! Werdykt z 7. odcinka "Tańca z gwiazdami" wywołał aferę, a spora część widzów znów zaczęła uderzać w Kaźmierską.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w Tańcu z Gwiazdami Wojciech Olkusnik/East New

Pośród wielu negatywnych komentarzy znów pojawiły się słowa Edzi z "Królowych życia". Ta już w zeszłym tygodniu ostro skrytykowała występ ex przyjaciółki, za co nieźle jej się oberwało. Tym razem pod zdjęciem Dagmary i Hakiela, na profilu Jastrząb Post, z informacją o liczbie punktów za ich drugi taniec, napisała krótko, ale wymownie:

Szok

Kolejny wpis zostawiła pod informacją o tym, który duet żegna się z programem. W tym przypadku pokusiła się o nieco dłuższą wypowiedź.

To nie powinno tak być . Tak pięknie tańczyli - napisała na profilu Jastrząb Post pod zdjęciem Krzysztofa Szczepaniaka i Sary Janickiej.

Zdaje się, że tym razem Edzia nieco łagodniej podeszła do tematu. Za ostatnie wpisy została ostro skrytykowana przez internautów i wygląda na to, że nie chciała więcej im podpaść. Myślicie, że Dagmarze i tak będzie przykro?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Dostał burę od produkcji, wylądował poza zasięgiem kamer. Tak produkcja "TzG" ukarała Conanka

Edzia komentuje występ Dagmary Kaźmierskiej Instagram@jastrzabpost.pl

Edzia komentuje występ Dagmary Kaźmierskiej Instagram@jastrzabpost.pl