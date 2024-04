Nazwisko Dagmary Kaźmierskiej jest obecnie odmieniane w mediach przez niemal wszystkie przypadki: wszystko za sprawą głośnego materiału serwisu Goniec.pl, który opisuje mroczną przeszłość "Królowej życia", w której nie brakuje kryminalnych wątków. Tymczasem na jaw wychodzą kolejne niechlubne szczegóły z życia Kaźmierskiej. Mowa o uzależnieniu!

Wiadomo, od czego była uzależniona Dagmara Kaźmierska

Choć jeszcze do niedawna fani zachwycali się charyzmą Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami" czy błyskotliwym dowcipem w "Królowych życia", teraz wydaje się, że takie podejście do celebrytki jest już przeszłością - po publikacji artykułu w serwisie Goniec.pl, który obnażył grzechy Kaźmierskiej sprzed lat, ocena jej postaci dla wielu radykalnie się zmieniła. Z sieci znikają kolejne programy z udziałem Dagmary Kaźmierskiej, niepewna jest też jej obecność w finale "Tańca z Gwiazdami".

Tymczasem, na fali ujawnienia "drugiej twarzy" Kaźmierskiej, wracają też informacje o jej nałogu. Jak się okazuje, w przeszłości Dagmara była uzależniona od hazardu:

Grałam, dużo grałam. Czasem człowiek wygrał. (…) Dużo przegrałam. (…) K*rwa, ale mnie pociągły. Straszne to było. Ale, już mam za swoje i już bym nie wrzuciłam nigdy. Już nie jestem frajerem. Ale kiedyś po trzy doby od maszyny nie odchodziłam - mówiła Dagmara Kaźmierska w programie ''W łóżku z Oskarem''.

Celebrytka w tej samej rozmowie dodała też, że w wyjściu z nałogu pomogła jej wyższa siła - dzięki opatrzności mogła stanąć na nogi, by w końcu skończyć z uzależnieniem. Co więcej, słowa Dagmary Kaźmierskiej wskazują na to, że była współwłaścicielką maszyn służących do gier hazardowych:

Ja miałam swoje maszyny pół na pół, to sobie zawsze odbijałam. Na maszynach byś się dorobił, już teraz nie, bo są zabronione, ale kiedyś się dorobiłeś, jeśli były twoje. Popadłam w hazard. Jakoś na szczęście z góry zrobili tak, że człowiek na chleb jeszcze ma, że wszystkiego nie przepuścił. Przez ten zły czas, co mnie nie było, to przestałam grać - cytuje ten sam wywiad Kaźmierskiej ShowNews.pl.

Co ciekawe, w jednym z ostatnich komentarzy zamieszczonych w mediach społecznościowych, Dagmara Kaźmierska postanowiła nawiązać do postaci Tomasza Komendy, który przed laty został niesłusznie skazany i spędził w więzieniu niemal dwie dekady. Odniosła się tym samym do fali hejtu, który spadł na jej osobę po ujawnieniu szczegółów jej kryminalnych koneksji:

Ludziom tak łatwo jest kogoś pogrzebać nie znając prawdy. Już jeden taki był, który niedawno umarł po wyroku za obrzydlistwo, którego nie popełnił - napisała Kaźmierska.

Myślicie, że niebawem na jaw wyjdą kolejne, niechlubne informacje nt. Kaźmierskiej? A może to już koniec medialnej burzy wokół celebrytki?

