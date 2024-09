Edzia, którą widzowie doskonale znają z programu "Królowe życia", w rozmowie z mediami odniosła się do wypowiedzi Dagmary Kaźmierskiej, która ostatnio mówiła o trudnej sytuacji swoich bliskich podczas powodzi. Była przyjaciółka celebrytki nie gryzła się w język i stanowczo ją podsumowała. Nie uwierzycie, co powiedziała Edzia!

W minioną niedzielę Dagmara Kaźmierska poinformowała, że pilnie wraca do Polski, żeby pomóc bliskim, którzy mieszkają na terenach na których doszło do powodzi. Celebrytka przerwała pobyt w Egipcie, żeby wesprzeć brata i być przy swojej mamie.

Mój brat w Ołdrzychowicach całkowicie zalany. Nie wiadomo co, bo dom jest przy rzece. Moja mama też... Dom, sklep przy rzece

Teraz była przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej zabrała głos w spawie powodzi na południu Polski i twierdzi, że bliscy byłej "Królowej życia" nie ucierpieli podczas powodzi.

Powódź dotknęła mnóstwo osób. Wśród poszkodowanych znaleźli się m.in. reprezentant w piłce siatkowej. Dom Bartosza Kurka został zalany, a jego żona opowiedziała o przerażających chwilach. Z kolei Jacek Wójcik przekazał przykre wieści o mężu Edzi- okazało się wówczas, że biznes męża Edzi został zniszczony przez wielką wodę. Teraz głos zabrała sama Edzia:

Nam tylko warsztat zalało. I są problemy, bo nie ma dojazdu do niego. Nikt tam jeszcze nie pojechał, bo woda ciągle stoi

Przy okazji Edzia zdradziła, że rodzina Dagmary Kaźmierskiej nie ucierpiała podczas powodzi.

Na pewno nie ucierpiała, bo w Polanicy wody nie było, a oni tam mieszkają. W Kłodzku Dagmara nie ma nikogo. A w Polanicy nic się nie dzieje. Każdy coś teraz mówi, żeby tylko zaistnieć. Trzeba pamiętać, że ci, co dużo mówią, to nic nie robią. Tylko ci, co nic nie mówią, wiele robią. Ja się nigdy nie wychylam, a swoje robię

komentuje Edzia dla Faktu.