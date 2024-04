Dagmara Kaźmierska ma wielu fanów, którzy udowadniają na każdym kroku, że zawsze może na nich liczyć. Przykładem jest m.in. udział w "Tańcu z Gwiazdami". Dagmara pomimo tego, że jury nie z odcinka na odcinek nie było łaskawe i dosyć rygorystycznie oceniało jej występy, przechodziła dalej. Wszystko dzięki fanom, którzy wysyłali SMS-y na swoją idolkę. Niestety Kaźmierska

Dagmara Kaźmierska skomentowała tatuaż fanki ze swojej imieniem

Dagmara Kaźmierska popularność zyskała dzięki programowi "Królowe życia", gdzie pokazywała swoje luksusowe życie. Później przez jakiś czas, celebrytki w mediach było trochę mniej, aż do teraz kiedy to Dagmara znowu robi show. W ostatnim czasie Dagmara występuje w programie "Dagmara szuka męża". Jeszcze do niedawna mogliśmu oglądać ją w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami", a w ostatnich dniach wystąpiła nawet w "Lombard życie pod zastaw", a wraz z nią syn Conan.

Wojciech Olkusnik/ EastNews

Popularność Dagmary Kaźmierskiej zdecydowanie przekłada się na ilość jej fanów. Na Instagramie celebrytka ma ponad milion obserwatorów, którzy chętnie komentują jej zdjęcia i motywują ją do działań. Tacy fani to skarb! Wśród grona fanów znalazła się również jedna największa fanka, która na Instagramie ma nawet osobny folder nazwany "Daga". Na profilu fanki zaobserwować można wiele zdjęć z Dagmarą, a wśród nich fotografię, na której widnieje tatuaż z napisem "Daga".

Dzisiaj jesteś jak jedna z moich dziar, tak mnie cieszy że Cię mam! @queen_of_life_77 - podpisała zdjęcie fanka Dagmary.

Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy, ale jeden przykuwa największą uwagę, bowiem jest to komentarz od samej Dagmary Kaźmierskiej. Była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" napisała komentarz otoczony serduszkami.

Milenko Ty zwariowałaś - napisała Kaźmierska.

Jak myślicie, po udziale w show inni fani Dagmary Kaźmierskiej również posuną się do takiego kroku?