Dagmara Kaźmierska i Edzia były gwiazdami "Królowych życia", choć nie da się ukryć, że to Dagmara skradła serca widzów. Z czasem ich relacja się zakończyła, co było niemałym zaskoczeniem. Teraz Dagmara bierze udział w "Tańcu z gwiazdami", w którym nie idzie jej najlepiej, ale udaje jej się przechodzić do kolejnych odcinków. Teraz była przyjaciółka Dagmary postanowiła zabrać głos ws. wyników w tanecznym show. Co powiedziała?

Edzia z "Królowych życia" o wynikach "Tańca z gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel rozgrzewają publiczność do czerwoności w tanecznym show Polsatu. Nie da się jednak ukryć, że jurorzy mają sporo zarzutów to tańca celebrytki, która co odcinek zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W minioną niedzielę gwiazda "Królowych życia" miała wyjątkowe wsparcie na widowni, ponieważ Jacek i Conan kibicowali Dagmarze Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami". Przyjaciel celebrytki po raz pierwszy zasiadł na widowni, by ją wesprzeć. Kaźmierska i Hakiel nie zachwycili jury, ale i tak udało im się prześlizgnąć do kolejnego odcinka dzięki głosowaniu widzów.

Wow! Rumbę zatańczyli Dagmara i Marcin! Było zmysłowo i czarująco? Jury przyznało im 20 punktów

Z "Tańcem z gwiazdami" musieli pożegnać się Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski oraz Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz. Wygląda na to, że ta decyzja nie spodobała się byłej przyjaciółce Dagmary, która nie mogła przejść obok tego obojętnie i postanowiła wyrazić swoje zdanie!

Nie powinni odpaść — napisała Edzie na Instagramie.

Dagmara Kaźmierska poznała Edzię, gdy wróciła z Ameryki i od razu złapały wspólny kontakt. Kobiety były sąsiadkami i gdy celebrytka dostała propozycję udziału w programie, nie mogła nie uwzględnić swojej przyjaciółki. Jednak z czasem obie panie zaczęły coraz mniej się dogadywać, co doprowadziło do rozpadu ich relacji.

W programie jest moje życie, moja rodzina moi przyjaciele, no i wiadome było, że Edzia też się musiała znaleźć w programie... Natomiast zaczynały być sytuacje, oczywiście było ich trochę, ale ja ich nie chciałam widzieć, bo nie skupiam się na tym, co ludzie mi robią złego... Oczywiście było tak, jak w domu byłam tu kaleką, no to nawet nie przyszła, nie zapytała się, czy coś mi pomóc, czy nie... Ja przymykałam na to oko, miałam to gdzieś i dalej byłam z Edzią – opowiedziała Kaźmierska podczas ''Domówki u Dowborów''.

Myślicie, że Dagmara i Edzia będą jeszcze przyjaciółkami?

