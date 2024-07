Już jutro w sprzedaży pojawi się nowy numer magazynu "Viva!". Na jego okładce pojawi się jedna z najpopularniejszych polskich aktorek - Weronika Rosati w zupełnie nowej,drapieżnej odsłonie. Gwiazda opowie o zmianach w życiu, marzenia i o tym, o co walczy. To z pewnością będzie interesująca rozmowa. Przypomnijmy: Dla Rosati to były najlepsze święta od lat. Udowodniła to na Instagramie

Co jeszcze w numerze? Życie po telewizji - ikona szklanego ekranu - Bogumiła Wander o kulisach pracy i miłości. Ponadto - Małgorzata Kalicińska i jej niezwykła tajemnica domu, a także wzruszająca opowieść o wybitnym reżyserze, Krzysztofie Krauze, który zmarł w święta Bożego Narodzenia. Nowa "Viva!" już jutro w sprzedaży w atrakcyjnej cenie - tylko 3,29 zł.

Serdecznie polecamy.

