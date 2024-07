Weronika Rosati zamieszkała ze swoim nowym partnerem - taką informację podał "Fakt". O tym, że aktorka jest zakochana, informowaliśmy już jakiś czas temu. Nowym wybrankiem gwiazdy jest sławny ortopeda Robert Śmigielski, znany m.in. z gościnnych występów w roli eksperta w "Dzień Dobry TVN". Para poznała się podobno tuż przed świętami wielkanocnymi. Ich uczucie okazało się bardzo silne i na tyle poważne, że zakochani podjęli decyzję o zamieszkaniu razem.

Reklama

Weronika i Robert postanowili, że nie ma co zwlekać i pora zamieszkać razem. To bardzo ułatwi im życie - czytamy na łamach tabloidu.

Według tabloidu, Weronika Rosati wprowadziła się do mieszkania swojego nowego ukochanego w Warszawie. Dzięki temu, oboje unikną ciągłego kursowania po stolicy. Oboje są bardzo zapracowani, więc wspólne lokum zaoszczędzi im sporo czasu, a przy okazji jeszcze bardziej zbliży. Weronika musi być teraz bardzo szczęśliwa! Na jej instagramowym profilu pojawiło się wymowne zdjęcie pięknego bukietu róż. W opisie fotki pojawiło się jedynie enigmatyczne serduszko. Wszystko wskazuje na to, że miłość kwitnie i to w błyskawicznym tempie. Będzie z tego coś poważnego? Jak myślicie?

Zobacz też: Weronika Rosati całuje znaną aktorkę! O co chodzi?! WIDEO.

Zobacz także

Weronika Rosati otrzymała piękny bukiet kwiatów.

Weronika Rosati jest szczęśliwie zakochana.

Reklama

Nowy związek aktorki kwitnie!