Weronika Rosati i Piotr Adamczyk rozstali się? Piotr Adamczyk i Weronika Rosati poznali się dwa lata temu na planie serialu "Piąty stadion". Cała Polska dowiedziała się o ich związku, gdy para uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Okazało się, że aktorka towarzyszyła Piotrowi w podróży na plan serialu "Wkręceni" i podczas wypadku złamała sobie nogę. Piotr opiekował się ukochaną, woził ją do lekarzy oraz towarzyszył jej na planie produkcji. Kilka miesięcy temu był z nią nawet na planie serialu Agnieszki Holland "Dziecko Rosemary". Plotkowało się, że mama Weroniki uważa, że Piotr byłby idealnym zięciem, a sama aktorka liczy na to, że jej ukochany wyjedzie z nią do USA i spróbuje swoich sił w Hollywood. Wszyscy czekali na zaręczyny ale... Jak udało nam się dowiedzieć, Weronika Rosati i Piotr Adamczyk nie są już parą. Podobno ich związek zakończył się już dwa miesiące temu, ale para nie chciała komentować tego w mediach i poprosiła znajomych o dyskrecję. Dlaczego rozstali się? "Podzieliła ich odległość. Piotr nie wiązał swojej przyszłości zawodowej z Ameryką, a Weronika, gdy doszła do siebie po wypadku, regularnie wyjeżdżała na castingi oraz zdjęcia do Hollywood. Ostatnio zagrała w jednym z najpopularniejszych obecnie seriali "True Detective". Piotr z kolei chce robić karierę w Polsce. Ciągłe podróże sprawiły, że uczucie wygasło", mówi nam znajoma pary. Weronika Rosati umieściła ostatnio na Instagramie zdjęcie z mamą, Teresą. Na wsparcie ukochanej mamy zawsze może liczyć! This babe got in town 🌴😊 A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on Jul 10, 2015 at 1:14pm PDT