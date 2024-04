Wersow i Friz w ubiegłym roku powitali na świecie swoją pierwszą córeczkę- Maję. Weronika Sowa nigdy nie kryła, że rodzina jest dla niej najważniejsza i właśnie dlatego para rozpoczęła już przygotowania do swojego ślubu. Narzeczony Wersow chwalił się nawet nagraniami z nauki pierwszego tańca, a fani nie mogli doczekać się aż celebryci pokażą kadry ze swojego wesela. Nikt nie spodziewał się, że radosna nowina przyjdzie tak szybko!

Reklama

Wersow podzieliła się radosnymi wieściami. Fani ruszyli z gratulacjami

Weronika Sowa ma teraz naprawdę napięty grafik. Influencerka nagrywa filmy na swój kanał na YouTube, przygotowuje się do ślubu oraz jest w trakcie swojej pierwszej trasy koncertowej. Dodatkowo ma małe dziecko, które wymaga dużej uwagi rodzica. Ten czas nie jest łatwy, ale sprawia celebrytce naprawdę dużo radości. Jak sama wielokrotnie wspominała- to co się dzieje jest spełnieniem jej marzeń. Jednak tego nie mógł przewidzieć nikt!

Weronika Sowa jest w trakcie swojej pierwszej trasy koncertowej, na której prezentuje swoje debiutanckie utwory. Celebrytka pojawiła się już w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, a kolejnymi miastami będą: Gdańsk, Bydgoszcz oraz Warszawa. Niedługo po jednym z koncertów Wersow dodała na swój Instagram post ogłaszając tym samym radosna nowinę!

Album @wersow_store pokrył się ZŁOTEM!!! Dziękuję Wam bardzo - czytamy.

Fani od razu ruszyli z gratulacjami:

Zobacz także

Jesteś niezwykle utalentowana i ambitna osoba, z każdym dniem coraz bardziej się zachwycam i podziwiam to ile z siebie dajesz! zawsze będę zdania że zapracowałaś sobie na wszystko co masz, a każde twoje osiągnięcie czy sukces jest dla mnie tego potwierdzeniem. Jesteś moim autorytetem i największą inspiracją! Kobieta sukcesu

Wow!! mimo obowiązków oraz wychowywanie Majusi wydajesz płytę, piosenki , nagrywasz regularnie ! Dziękuję Ci bardzo bo zawsze gdy jest mi smutno lub źle to słucham twoje piosenki, oglądam filmy na yt. Jesteś wspaniałym przykładem, że żeby coś mieć trzeba tylko chcieć!!

Gratulacje Weronika, jesteś naprawdę niesamowitą osobą oraz artystką - piszą fani Wersow.

Instagram @wersow

Warto zaznaczyć, że niedawno Weronika Sowa wspominała, że dostała propozycję wzięcia udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", jednak postanowiła odmówić ze względu na inne zajętości. Istnieje szansa, że jeśli trasa koncertowa się skończy, a celebrytka będzie już po ślubie znajdzie czas na intensywne treningi, ponieważ już nie raz mówiła o tym, że kocha tańczyć. Fani zapewne bardzo by wspierali swoją idolkę i oddawali na nią swoje głosy.

Chcielibyście zobaczyć Wersow w "Tańcu z Gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także:Wersow wygadała się, ile zarabia w jeden dzień. Padła konkretna kwota