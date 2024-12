Dopiero co Meghan Fox ogłosiła, że jest w ciąży ze swoim partnerem, a zaledwie kilka tygodni później do mediów trafiły doniesienia o rozstaniu pary! Jakie są kulisy zakończenia związku 38-letniej gwiazdy?

Kulisy rozstania Megan Fox z partnerem – co wydarzyło się w Vail?

Megan Fox, 38-letnia aktorka znana z takich filmów jak „Transformers”, i Machine Gun Kelly, 34-letni muzyk, zaczęli spotykać się w 2020 roku. Para poznała się na planie filmu „Midnight in the Switchgrass”. W 2022 roku ogłosili zaręczyny, co wywołało entuzjazm wśród ich fanów. Ich relacja od początku budziła wiele emocji – była pełna namiętności, ale i dramatów, które para niejednokrotnie publicznie komentowała. Fox, będąca matką trójki synów z poprzedniego małżeństwa z Brianem Austinem Greenem, oraz Kelly, ojciec 15-letniej córki z wcześniejszego związku z Emmą Cannon, planowali wspólną przyszłość. Jednak ich związek nie był wolny od problemów, co potwierdziły wydarzenia z ostatnich tygodni. 11 listopada Meghan Fox ogłosiła, że jest w ciąży! Szczęście pary nie potrwalo jednak długo.

Do rozstania doszło w czasie Święta Dziękczynienia w Vail, Kolorado. Megan Fox miała znaleźć niepokojące treści na telefonie Machine Gun Kelly'ego. Według doniesień, to właśnie odkrycie przyczyniło się do nagłego zerwania ich relacji.

Fox i Kelly od tego czasu nie widzieli się ani nie komentowali publicznie rozstania. Wcześniej, na początku listopada, Fox ogłosiła ciążę, publikując na Instagramie zdjęcie z widocznym ciążowym brzuszkiem. Informacja ta wzbudziła ogromne zainteresowanie, zwłaszcza że była to pierwsza wspólna ciąża pary.

Na ten moment nie wiadomo, czy para planuje się pogodzić, czy też ich rozstanie jest definitywne. Megan Fox skoncentrowała się na swojej rodzinie, a Machine Gun Kelly unika komentarzy na temat życia prywatnego.

Niektóre media przypominają wcześniejsze trudności, z jakimi para się zmagała, w tym wspomnienia Fox o stracie ciąży w jej książce poetyckiej „Pretty Boys Are Poisonous”. Relacja pary od dawna była naznaczona wzlotami i upadkami, co rodzi pytania o ich przyszłość.

Rozstanie Megan Fox i Machine Gun Kelly zszokowało fanów na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne spekulacje na temat możliwych powodów ich decyzji. Niektórzy wyrażają nadzieję, że para znajdzie sposób na odbudowę swojej relacji, inni uważają, że to ostateczny koniec ich związku.

Fox, jako matka trójki dzieci, od lat stawia na pierwszym miejscu dobro swojej rodziny. W obliczu obecnych wydarzeń prawdopodobnie skupi się na swoich synach oraz nadchodzącym macierzyństwie. Jej były mąż, Brian Austin Green, nie odniósł się publicznie do tych informacji.

Machine Gun Kelly natomiast koncentruje się na swojej karierze muzycznej i opiece nad córką. W mediach nie pojawiły się informacje o jego planach na przyszłość w kontekście rodzinnym.

