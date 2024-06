To wyjątkowo trudne chwile dla Weroniki Książkiewicz i jej 14-letniego syna Borysa. W nocy jeden z portali opublikował informacje o śmierci Krzysztofa Latka. 59-letni biznesmem miał odejść nagle, co wstrząsnęło bliskimi, którzy zupełnie się tego nie spodziewali. "Świat Gwiazd" poinformowała znajoma z otoczenia aktorki.

Reklama

Krzysztof Latek nie żyje. Miał 59 lat

W ostatnim czasie nie brakuje tragicznych informacji o śmierci znanych osób. Najpierw odeszła Barbara Sienkiewcz znana jako najstarsza matka w Polsce, a 9 czerwca zmarła Marzena Kipiel-Sztuka. Teraz wszystkimi wstrząsnęła informacja o śmierci Krzysztofa Latka.

We wtorek po północy Świat Gwiazd dowiedział się, że nie żyje Krzysztof Latek. Były partner Weroniki Książkiewicz i ojciec jej syna Borysa czytamy w serwisie 'Świat Gwiazd'

9 kwietnia biznesmen skończył 59 lat i nikt z bliskich nie podejrzewał, że usłyszy tragiczną informację o jego śmieci, którą Weronika Książkiewicz musiała przekazać też nastoletniemu synowi:

Krzysztof sprawiał wrażenie zdrowego mężczyzny. Weronika jest w szoku. Wspiera ją przyjaciółka, Marta Dąbrowska. Najtrudniejsze było dla Weroniki powiadomić syna. Borys ma dopiero 14 lat, potrzebuje taty. Weronika jeszcze nie zabrała głosu, ale ona znana jest z tego, że nie wypowiada się publicznie na tematy prywatne zdradziła dla 'Świata Gwiazd' znajoma aktorki

VIPHOTO/EAST NEWS

Reklama

Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek byli parą od 2008 roku. Parę dzieliło 16 lat różnicy, ale to w czeskim biznesmenie aktorka znalazła swoją drugą połowę. W 2010 roku przyszedł na świat ich syn Borys. Niestety zaledwie 3 miesiące po narodzinach dziecka rozstali się i początkowo było to dość burzliwe zakończenie relacji. Ostatecznie syn zamieszkał z Weroniką Książkiewicz, a z czasem relacje z byłym partnerem ułożyły się i był on obecny w życiu syna.