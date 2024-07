Weronika Książkiewicz po kilku miesiącach przerwy wróciła do pracy. Aktorka, która dwa lata temu urodziła swoje pierwsze dziecko musi teraz pogodzić wszystkie obowiązki z opieką nad synem. Okazuje się, że stres z tym związany sprawił, że zmęczona gwiazda kilka dni temu trafiła do szpitala!

- Książkiewicz przyjechała do szpitala na własne życzenie, nie przywiozła jej karetka. Była bardzo roztrzęsiona. Trafiła do prywatnej sali dla VIP-ów, a informacje o jej stanie zdrowia są tajne- zdradza informator „Super Expressu”.

Na szczęście, aktorka jest już w lepszej formie i mogła wrócić do domu.

- Troszkę jest przepracowana. Musiała zrobić sobie badania- uspokaja mama gwiazdy.

Jak donosi tabloid, Wernika Książkiewicz przyjechała do szpitala kilka godzin po tym, jak odwiedził ją Krzysztof Latko, ojciec ich dziecka. Para wciąż nie może porozumieć się w kwestii spotkań ojca z chłopcem.

Czy stres związany ze spotkaniem wpłynął na samopoczucie aktorki?

