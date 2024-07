Życie Weroniki Książkiewicz, po kilku nie najlepszych momentach, powoli się układa. Aktorka wróciła na salony, udało jej się wygrać z byłym partnerem sprawę w sądzie o prawo do wychowywania syna, a dodatkowo w jej życiu pojawiła się miłość. Gwiazda stworzyła szczęśliwy związek z Mitją Okornem, a prasa ostatnio dość mocno spekulowała na temat ich rychłego ślubu. Przypomnijmy: To będzie wielka uroczystość. Książkiewicz zdradziła szczegóły swojego ślubu

Jak doniesienia tabloidów mają się do rzeczywistości? Okazuje się, że aktorka o tym, że wychodzi za mąż, podobnie jak jej najbliżsi, przeczytała w prasie. W rozmowie z AfterParty.pl, Weronika przyznała, że informacja o ślubie była dla niej sporym zaskoczeniem, a nagromadzenie szczegółów uroczystości w mediach sprawiło, że uwierzyli to w również jej najbliżsi. Co więcej, mieli nawet pretensje, że nie zostali zaproszeni na szeroko opisywany ślub i wesele.



AfterParty.pl: Przeczytaliśmy, że bierze Pani ślub.

Weronika: Ja też to przeczytałam. Przeczytała to większość mojej rodziny, moich przyjaciół i wszyscy mają pretensję, że nie dostali zaproszeń. I nawet kiedy im tłumaczę, że to jest plotka, była ona na tyle wiarygodna, bo były podane szczegóły - data, miejsce, dania, które będą serwowane. Wszyscy myślą, że kłamie

Jak widać, Książkiewicz ma do plotek ogromny dystans i potrafi podejść do nich z humorem.

