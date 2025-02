Stifler to postać, która nieustannie wzbudza mnóstwo emocji wśród fanów polskiego show-biznesu. Choć dziś Damian Zduńczyk nie występuje już w "Warsaw Shore", to jednak stara się, aby medialny świat o nim nie zapominał. Póki co wytatuowanemu celebrycie się to udaje, a ostatnio zgromadził nawet wielu influencerów oraz dziennikarzy na organizowanym przez siebie evencie. To właśnie wtedy oficjalnie dowiedzieliśmy się, czy serce Stiflera jest zajęte!

Kim jest Stifler?

Damian "Stifler" Zduńczyk to polski celebryta, który zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Po zakończeniu przygody z reality show, Zduńczyk zaangażował się m.in. w walki MMA, stając do pojedynków w ramach organizacji FAME MMA oraz Prime Show MMA. Oprócz działalności sportowej, "Stifler" rozwija swoją obecność w mediach społecznościowych. Na Instagramie, pod pseudonimem @stifler16cm, regularnie dzieli się z ponad 487 tys. obserwującymi nowymi treściami. Damian Zduńczyk jest również założycielem agencji StiflerHub, skupiającej się na współpracy z twórcami internetowymi. W 2023 roku zadebiutował jako aktor w filmie "Pokusa", wcielając się w rolę Kamila.

Czy Stifler jest w związku?

Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Damianem "Stiflerem" Zduńczykiem podczas eventu StiflerHub, który celebryta zorganizował w Warszawie. Na imprezie pojawiło się wielu znanych influencerów, a także dziennikarzy. Podczas naszej rozmowy padło wiele ciekawych wątków, a jednym z nich było to, czy serce Stiflera jest zajęte. Padło konkretne pytanie - jest też konkretna odpowiedź, którą poznacie, oglądając nasze wideo powyżej! A cały nasz wywiad ze Stiflerem możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

