"Nasz nowy dom" zniknie z anteny? Informator zdradził nam całą prawdę

Za nami ostatni odcinek 20. sezonu programu "Nasz nowy dom", a zarazem ostatni z udziałem Katarzyny Dowbor. Dotychczasowa gospodyni show, decyzją szefostwa, pożegnała się z posadą, a na jej miejsce zatrudniono Elżbietę Romanowską, która już pracuje na planie. Fanom formatu trudno się z tym pogodzić, czemu upust dają w sieci. Po ostatnim odcinku z udziałem Katarzyny Dowbor, w sieci zawrzało. Internauci nie ukrywają, że nie wyobrażają sobie tego programu bez dotychczasowej prowadzącej... "Nasz nowy dom": Widzowie domagają się powrotu Katarzyny Dowbor: "Bez pani Kasi to nie to samo" Katarzyna Dowbor prowadziła "Nasz nowy dom" przez dekadę, kręcąc z ekipą 20 sezonów programu, po czym, niespodziewanie, zakończono z nią współpracę. Decyzja nowego dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka, bardzo nie spodobała się widzom, którzy nie wyobrażają sobie nikogo innego w roli prowadzącej "Nasz nowy dom". Teraz z kolei nowy wpis, jaki ukazał się na Instagramie " Naszego nowego domu " zaraz po emisji osatatniego odcinka z Katarzyną Dowbor, zamiast stonować emocje, jeszcze bardziej je podkręcił: - Coś się kończy, coś się zaczyna. Historyczny, 20. sezon "Naszego nowego domu" za nami. Znowu wspólnie udało się nam pomóc najbardziej potrzebującym i zmniejszyć sumę ludzkiego cierpienia. Bez was by się nie udało. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w nowym sezonie już z nową prowadzącą, ale wciąż z tym samym celem - żeby pomagać. Bo o to w sumie chodzi, prawda? - czytamy na oficjalnym instagramowym profilu programu "Nasz nowy dom".