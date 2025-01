Agnieszka Kotońska w rozmowie z Party.pl zdradziła, jaka tak naprawdę jest Marianna Schreiber. Gwiazda, która zdobyła ogromną popularność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem" wzięła udział w drugiej edycji "Królowej Przetrwania", a na planie show miała okazję bliżej poznać m.in. Mariannę Schreiber. Teraz Agnieszka Kotońska wyznała, co o niej myśli!

Już w najbliższy poniedziałek, 6 stycznia o godzinie 20:00, wystartuje najnowsza odsłona "Królowej Przetrwania". Tym razem w programie Telewizyjnej Siódemki zobaczymy m.in. Agnieszkę Kaczorowską, Paulinę Smaszcz, Magdalenę Stępień i Mariannę Schreiber. W show zobaczymy również Agnieszkę Kotońską, która teraz w szczerym wyznaniu podsumowała jedną ze swoich koleżanek, którą poznała na planie 'Królowej Przetrwania". Jak ocenia Mariannę Schreiber?

My akurat nadajemy na tej samej fali, ale rzeczywiście, jak przyszła propozycja do tego programu to mąż mówił do mnie ''może będziesz z Marianną'', a ja mówię ''o matko, ja chyba nie chcę z Marianną bo ja nie wiem, czy my się dogadamy'', ale sprawy tak się u nas potoczyły, że jednak się zaprzyjaźniłyśmy

dodała.