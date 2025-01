Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" pojawili się razem nie tylko w programie, ale okazuje się, że po zakończeniu przygody z randkowym hitem Telewizji Polskiej nadal mają doskonały kontakt i nawet spędzili wspólnie sylwestra. Ich zdjęcia z imprezy u Rafała obiegły internet, a teraz Ania zaskoczyła wpisem i zdradziła prawdę o związku z Marcinem. Aż trudno w to uwierzyć, bo wcześniej zapewniali coś innego.

Ania z "Rolnika" zdradziła prawdę o Marcinie

Program "Rolnik szuka żony" od 11. edycji łączy ludzi i dzięki niemu wiele par znalazło miłość i spełniło marzenie o założeniu rodziny. W ostatnim sezonie randkowego hitu Telewizji Polskiej nie tylko powstały dwie pary, ale uczestnicy znaleźli ze sobą nić porozumienia i nadal się przyjaźnią, czego dowodem są ostatnie zdjęcia z sylwestrowej imprezy. Okazuje się, że wszyscy uczestnicy wkroczyli w Nowy Rok razem, a teraz to Ania z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowym wpisem. Partnerka Marcina rozwiała wątpliwości na temat tego, czy para zamieszkała już razem. Jak wiadomo, już podczas rewizyty rolnik mocno naciskał na to, że zależy mu, aby Ania jak najszybciej mogła się do niego przeprowadzić. Teraz jeden z internautów zapytał o to wprost:

Czy mieszkacie już razem? zapytał wprost internauta.

Ania zdecydowała się odpowiedzieć i przy okazji wyznała prawdę. Do tej pory wszyscy myśleli, że wybranka Marcina od razu po programie przeprowadziła się do gospodarstwa rolnika, a teraz wiadomo już, jaka jest prawda! To spore zaskoczenie.

Dużo pytań oczywiście było o wspólne mieszkanie. Nie mieszkamy jeszcze razem na stałe, ale gdy tylko mogę, to jestem u Marcina. - odpowiedziała Anna z 'Rolnik szuka żony'

Mimo że para jeszcze nie zamieszkała razem to widać, że miłość kwitnie, a najlepszym dowodem na to jest najnowsze zdjęcie pary. Ania i Marcin nie szczędzą sobie na nim czułości i widać, że pozwalają na to, aby ich relacja rozwijała się w swoim tempie. Wybranka rolnika ostatnio poinformowała podczas Q&A, że jej firma wyraziła zgodę na pracę zdalną, a to z pewnością ułatwi jej wizyty w gospodarstwie Marcina. Fani programu "Rolnik szuka żony" trzymają kciuki za tę parę.

W tym roku być może nie tylko Klaudia i Valentyn zdecydują się na ślub, ale i jedna z par z ostatniej 11. edycji "Rolnik szuka żony" również postanowi sformalizować swój związek. Na to czekają fani randkowego hitu Telewizji Polskiej, a już we wrześniu kolejna edycja. Będziecie oglądać?