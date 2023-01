"Dzień dobry TVN" znika z anteny. Dorota Wellman i Marcin Prokop zabrali głos

Zła wiadomość dla widzów "Dzień Dobry TVN"! Jak informuje portal wirtualnemedia.pl fani nie zobaczą aż dwóch odcinków śniadaniowego hitu TVN. Dlaczego? Okazuje się, że stacja miała ważny powód, żeby wprowadzić spore zmiany w ramówce. Sprawdźcie, o co chodzi i kiedy nie zobaczymy "Dzień Dobry TVN". Zmiana w emisji "Dzień Dobry TVN" Program "Dzień Dobry TVN" już od wielu lat jest jednym z największych hitów TVN. Program, który pokochali widzowie, jest emitowany codziennie i prowadzą go m.in. Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska, Filip Chajzer, Ewa Drzyzga czy Agnieszka Woźniak-Starak. Kilka miesięcy temu do grona gospodarzy śniadaniówki dołączyła Małgorzata Rozenek-Majdan , która pokazuje się na antenie w towarzystwie Krzysztofa Skórzyńskiego. Niestety, teraz okazuje się, że już wkrótce widzowie nie zobaczą aż dwóch wydań "Dzień Dobry TVN". Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl śniadaniówka nie pojawi się na antenie w ostatni weekend listopada, czyli w dniach 26 i 27 listopada. Zobacz także: Julia Wróblewska opowiedziała o swoim dramacie. Ewa Drzyzga nie mogła powstrzymać łez Dlaczego TVN podjął taką decyzję? Okazuje się bowiem, że w tym czasie widzowie stacji będą mogli oglądać konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, które odbędą się w Ruce. TVN będzie je transmitować zamiast porannego magazynu- informuje portal wirtualnemedia.pl. Zobacz także: Małgorzata Rozenek zaśpiewała w "Dzień Dobry TVN". Fani: "Nie da się oglądać"! Żałujecie, że w ostatni weekend listopada nie zobaczymy "Dzień Dobry TVN"? Waszym zdaniem stacja podjęła dobrą decycję zmieniają ramówkę? Zobacz także: Krzysztof Skórzyński o współpracy z Małgorzatą Rozenek: "Wywodzimy...