Już w najbliższy weekend w Galerii Mokotów będziecie mogli odmienić swój styl. Dzięki najlepszym stylistom poznacie triki, które na zawsze odmienią wasze spojrzenie na modę.

Oprócz tego na gości Galerii czekać będzie moc atrakcji, w tym konsultacje oraz darmowe zakupy ze stylistami, pokazy mody, a także konkursy z nagrodami. Całą imprezę obserwować będzie ekipa Fleszstyle.pl

Wszystko to i wiele więcej czekać na was będzie od godziny 15.30 do 20.30 w warszawskiej Galerii Mokotów.

Zapraszamy!