Na początku roku brytyjska rodzina królewska przeżyła prawdzie trzęsienie ziemi. 5 lutego król Karol III ogłosił, że ma raka. Monarcha rozpoczął już leczenie. Pałac Buckingham zaznaczył, że syn Elżbiety II czuje się dobrze. 22 marca do mediów trafiła jeszcze bardziej szokująca wiadomość. Po wielotygodniowym milczeniu księżna Kate nagrała oświadczenie, w którym ujawniła, że u niej również lekarze wykryli zmiany nowotworowe. Żona następcy tronu poddała się już chemioterapii. Członkowie rodziny królewskiej zrezygnowali z wystąpień publicznych i pełnienia oficjalnych obowiązków. Royalsi nie podali szczegółów dotyczących swoich chorób. Obywatele z niecierpliwością czekają na kolejne wieści o władcy i księżnej Walii. Okazuje się, że król walczy z czasem, by wrócić do pracy.

Karol III chce jak najszybciej wrócić do obowiązków

Pod koniec kwietnia wreszcie ujawniono, jak przebiega leczenie księżnej Kate. Zdaniem ekspertów powrót księcia Williama do swoich obowiązków, świadczy o tym, że sytuacja w rodzinie jest opanowana, a księżna Walii dobrze znosi terapię. Jak dotąd jednak nadal nie ujawniono, kiedy żona następcy tronu będzie mogła wystąpić publicznie. Kate już przed Wielkanocą wyjechała do oddalonej od miasta posiadłości Anmer Hall w hrabstwie Norfolk razem z rodziną, by tam w spokoju przechodzić rekonwalescencję.

Księżna Kate Rex Features/East News

Podobno gorzej kryzys w brytyjskiej rodzinie królewskiej znosi Karol III. Zmagający się z nowotworem monarcha chce jak najszybciej wrócić do obowiązków. Czekanie na pozwolenie lekarzy coraz bardziej go frustruje, co zdradził informator na łamach magazynu „Vanity Fair”.

Król Karol III DANIEL LEAL/AFP/East News

Bardzo pragnie wrócić do obowiązków związanych z występami publicznymi przed czerwcem, jeśli będzie to możliwe. Radzi sobie dobrze, ale jest bardzo sfrustrowany faktem, że musiał wziąć wolne. Jest dobrym pacjentem, ale nie zawsze cierpliwym – podało źródło.

Leczenie monarchy ponoć przebiega pomyślnie, a Karol III chce w przyszłym tygodniu wrócić do Anglii. Obecnie przechodzi rekonwalescencję w Szkocji. Władca ma coraz mniej czasu, ponieważ już w czerwcu odbędzie się jedna z najgłośniejszych imprez roylasów, czyli Trooping the Colour. Święto przypada 15 czerwca. Natomiast nie jest tajemnicą, że ojciec księcia Williama chciałby wrócić do obowiązków wcześniej.

Król Karol III GEORGE ROGERS/SIPA/SIPA/East News

Król Karol III wykonał wyjątkowy gest w sprawie księżnej Kate

Według brytyjskich mediów choroby mocno zbliżyły Karola III i Kate. Warto przypomnieć, że król i księżna Walii przechodzili zabiegi w tej samej klinice. Ojciec księcia Williama odwiedził synową zaraz po jej zabiegu, który odbył się w połowie stycznia. Po tej procedurze medycznej okazało się, że żona następcy tronu ma zmiany nowotworowe.

Król Karol III Aaron Chown/Associated Press/East News

Ostatnio Karol III wykonał wzruszający gest i nadał księżnej Kate tytuł Królewskiego Towarzysza Orderu Towarzyszy Honorowych. To uhonorowanie ustanowił król Jerzy V w 1917 roku. Przyznaje się je za wybitne osiągnięcia w służbie publicznej, medycynie, nauce i sztuce. To nie wszystko.

Monarcha wyróżnił też swojego syna, księcia Williama, przyznając mu tytuł Wielkiego Mistrza Najzaszczytniejszego Orderu Łaźni. To także wyjątkowy moment, ponieważ Karol III sam został nim uhonorowany, gdy był księciem Walii (w latach 1974-2022).

Księżna Kate Pool / i-Images/i-images/East News

Na Wyspach mówi się, że w momencie kryzysu rodzina królewska wspiera się i jest bliżej niż wcześniej. Eksperci jednak zwracają uwagę, że problemy zdrowotne royalsów nie wpłynęły na ocieplenie relacji z księciem Harrym i Meghan Markle. Warto przypomnieć, że drugi syn Karola III ma pojawić się w ojczyźnie w maju.

