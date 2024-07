Mogłoby się wydawać, że Anna Bałon jest największą przegraną programu "Top Model. Zostań modelką", jednak sama temu zaprzecza. Uczestniczka show stwierdziła w "Dzień Dobry TVN", że jest zadowolona z wyników głosowania.



- Dałam z siebie wszystko i w programie, i dałam z siebie dużo przed programem, żeby dobrze wyglądać, żeby się dobrze prezentować. Myślę, że więcej już bym nie mogła zrobić, żeby lepiej wypaść, żeby dalej dojść. Myślę, że jest ok. Olga wygrała. Ja się z tego cieszę - stwierdziła Top Modelka.



Bałon wciąż dostaje nowe zlecenia i coraz częściej pojawia się na pokazach najlepszych projektantów i marek. Modelka musiała przeprowadzić się do Warszawy, gdzie mieszka u znajomych. Co ciekawe, nielubiana w programie Bałon wciąż utrzymuje kontakty z pozostałymi uczestniczkami show: W programie może tam było widać, że nie dogadywałam się z dziewczynami, ale teraz to wszystko inaczej wygląda. Teraz z połową, jak nie więcej utrzymuję kontakty - przyznała.



Myślicie, że Anna Bałon może osiągnąć większy sukces w świecie modelingu niż Olga Kaczyńska?

