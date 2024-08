Od czasu, kiedy fani royalsów dowiedzieli się o chorobie księżnej Kate, każde nowe zdjęcie księżnej jest na miarę złota. Fani z niecierpliwością sprawdzają, czy księżna Kate ma się lepiej. Nie brakuje także teorii spiskowych dotyczących rzekomo innej kobiety, która miałaby zastępować miejsce księżnej Kate.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia Kate Middleton

Kate Middleton odkąd media obiegła informacja o jej chorobie, w większości czasu starała się leczyć i odpoczywać. To właśnie w marcu br. okazało się, że księżna ma raka. Lekarze zalecili jej terapię. Od tego czasu nie pokazywała się publicznie, aż do chwili, kiedy wzięła udział w paradzie wojskowej na cześć króla Karola III. Drugim wydarzeniem po miesiącu od parady było pojawienie się na kortach tenisowych w Londynie. Na finale Wimbledonu zgodnie z tradycją, księżna Walii wręczyła puchar zwycięzcy.

W zagranicznych mediach nie brak najnowszej informacji, że księżna Kate wyszła z ukrycia, kiedy to wybrała się do kościoła w posiadłości Balmolar. 25 sierpnia księżniczka została sfotografowana przez paparazzi. Na fotografiach widzimy księcia Williama za kierownicą, a obok uśmiechniętą Kate Middleton. Do rodziców dołączył także 11-letni książę George, 9-letnia księżniczka Charlotte i 6-letni książę Ludwik. Całą rodziną pierwszy raz byli w kościele w Crathie. W kościele nie zabrakło również innych osób z rodziny królewskiej m.in. króla Karola i królowej Camilii. To dopiero trzecie publiczne wystąpienie księżnej Walii.

Catherine, William i ich trójka dzieci dołączyli do króla Karola i królowej Camilli na pikniku zorganizowanym na brzegach rzeki Muick, która przepływa przez posiadłość Balmoral. Dzieci królowej Camilli, Tom Parker Bowles i Laura Lopes, wraz ze swoimi dziećmi, towarzyszyły księciu i księżnej Walii, ich dzieciom i innym członkom rodziny królewskiej na pikniku. 'Jest wiele zaplanowanych zajęć, gdy rodzina jest w posiadłości, ale najbardziej wyróżnia się rodzinny piknik, który co roku organizują nad rzeką - wyjawił informator w rozmowie z dziennikiem Daily Express.

Król i królowa organizują go na brzegu, a wszyscy dołączają do pikniku, który obejmuje sałatkę ziemniaczaną i łososia. Wszystkie dzieci i wnuki spędzają razem czas, co jest ważną częścią zapewnienia, że rodzina pozostaje blisko, gdy dorastają na przestrzeni lat - dodał informator.

W sieci nie obyło się bez komentarzy od fanów royalsów, którzy jednoznacznie stwierdzili, że nie ma nic lepszego niż widok uśmiechającej się Kate Middleton:

Cudowne wieści! Niech Bóg błogosławi Ciebie, Księżniczko Catherine i Twoją piękną rodzinę!

Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam ich. Taka elegancka dama... Druga z 2... NAJLEPSZA W RODZINIE KRÓLEWSKIEJ...

Tak miło znów widzieć naszą piękną księżniczkę. Kochamy ją tak bardzo.