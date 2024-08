Wokół Roksany Węgiel-Mglej ostatnimi czasy było zdecydowanie głośno. Ślub i wesele Roxie i Kevina Mgleja zaintrygowało jej fanów, którzy chcieli wiedzieć wszystko, łącznie z tym ile gwiazda zapłaciła za uroczystość oraz kto się na niej pojawił.

Roksana Węgiel pokazała odważne zdjęcie

Widać, że ostatnie dni pomimo tego, że były dla Roxie intensywne, sprawiły jej wiele radości. Niedługo po weselu Roksana Węgiel dodała na Instagram zdjęcie ze swoim mężem Kevinem Mglejem. Szerokie uśmiechy małżonków mówią same za siebie. Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy z gratulacjami.

Wielu fanów zapewne zastanawiało się, czy pośród obowiązków, jakie będzie miała Roxie jako żona, będzie miała dla nich czas. Czy na social mediach nie nastanie głucha cisza? Jak widać nie. Piosenkarka właśnie opublikowała odważną fotografię i nagrania, na których jest w samej bieliźnie. Zdjęcia wykonane zostały we współpracy z jedną ze znanych marek odzieżowych, z którą współpracuje Roxie.

Kadry z sesji wywołały niemałe zamieszanie. Nie są to pierwsze tak odważne zdjęcia dodane przez Roksanę Węgiel-Meglej. Wielokrotnie na Instagramie gwiazdy pojawiały się zdjęcia w samej bieliźnie, jednak teraz przykuły jeszcze bardziej wzrok, gdyż forma piosenkarki jest coraz lepsza. Niewątpliwe jest to, że to przez przygotowania, które zapewne poczyniła jeszcze przed ślubem. Jak wiadomo, każda kobieta chce w swoim wielkim dniu wyglądać niemalże idealnie. Pod zdjęciami w bieliźnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni pisali:

Prześlicznie wyglądasz.

Ale brzuszek.

Promieniejesz.

Pojawiły się też słowa od mniej przychylnych obserwatorów, którzy również postanowili dorzucić swoje trzy grosze:

Oj Roksano, powinnaś zająć się znowu śpiewaniem, a nie pokazywaniem swojego ciała. Pozdrawiam.

Kawał mamuśki się szykuje.

Jak Wam podobają się najnowsze kadry Roksany Węgiel?