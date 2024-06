Anna Lewandowska tuż przed rozpoczęciem meczu Polska - Francja opublikowała wymowne zdjęcie Laury i Klary zrobione na stadionie, na którym właśnie toczy się ostatni grupowy mecz reprezentacji Polski. Wygląda na to, że żona Roberta Lewandowskiego ma naprawdę dobre wspomnienia związane z czasem, kiedy mieszkali w Niemczech. Internauci już zabrali głos w sprawie dodanych zdjęć.

Robert Lewandowski podczas Euro 2024 miał okazję wrócić do Niemiec, gdzie grał w latach 2010 -2022 w dwóch topowych klubach: Borussi Dortmund i Bayernie Monachium. Anna Lewandowska razem z córkami też mieszkały w Niemczech i to dla ich rodziny był wyjątkowy czas, a co za tym idzie, wiąże się też z wieloma wspaniałymi wspomnieniami. Jedno z nich właśnie pokazała Anna Lewandowska.

Internauci są poruszeni wyjątkowym kadrem, jaki opublikowała Lewa i też kibicują polskiej reprezentacji, choć jak wiadomo, nie jest to łatwy mecz.