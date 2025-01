Izabela Macudzińska może pochwalić się prawdziwą armią fanów, która regularnie śledzi jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie w tym miejscu celebrytka pokazuje kadry nie tylko ze swojego życia zawodowego, ale także prywatnego, pod którymi często pojawia się mnóstwo komentarzy od internautów. Tak się stało również i tym razem, kiedy to Izabela Macudzińska pokazała swoje gorące fotki z Tulum. Internauci nie ukrywali, że są pod wrażeniem!

Izabela Macudzińska cieszy się ogromną popularnością

O Izabeli Macudzińskiej zrobiło się głośno, kiedy to rozpoczęła swoją przygodę w programie "Królowe życia". Po tym, jak show zniknęło z anteny TTV mogliśmy śledzić jej losy w innym, podobnym formacie stacji - "Diabelnie boskie". Udział w tych hitowych produkcjach sprawił, że Izabela Macudzińska wyrosła na prawdziwą gwiazdę, co przełożyło się również na jej popularność w sieci. Tylko na Instagramie jej losy śledzi ponad 600 tys. internatów.

Warto również wspomnieć, że działalność medialna to tylko dodatek do życia zapracowanej businesswoman. Izabela Macudzińska jest przede wszystkim właścicielką prestiżowego butiku odzieżowego Just Unique, który cieszy się sporym uznaniem. Co więcej, to właśnie Macudzińska odpowiada za projekty ubrań, które są dostępne w jej butiku.

Fani zachwyceni nowymi zdjęciami Izabeli Macudzińskiej

Nic więc dziwnego, że życie Izabeli Macudzińskiej nieustannie interesuje wielu fanów. Dzięki temu, że gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, internauci na bieżąco wiedzą, co u niej słychać. Ostatnio Izabela Macudzińska pochwaliła się radosnymi wieściami, a teraz pokazała swoje gorące fotki z Tulum, na których prezentuje swoją świetną formę. Choć na zdjęciach pozuje sama, postanowiła zamieścić wpis o tym, jak wspaniałych ludzi ma wokół siebie.

Mam już wszystko, czego potrzebuję, bo mam cudownych kochających ludzi wokół siebie - przekazała Izabela Macudzińska

Pod nowymi zdjęciami Izabeli Macudzińskiej dosłownie zawrzało! Internauci prześcigają się w komplementach dla "Królowej życia" i nie mogą się napatrzeć na jej niesamowitą formę.

Po prostu kapcie spadają z nóg

Przepiękna kobieta

Iza przepięknie, buziaki - piszą zachwyceni fani

Na Was też zrobiły takie wrażenie nowe zdjęcia Izabeli Macudzińskiej?

