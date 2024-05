Sandra Kubicka już została mamą? Nagłe zniknięcie modelki z mediów społecznościowych wywołało falę spekulacji, a niektóre fanki Sandry Kubickiej są pewne, że już urodziła, ale chce się cieszyć z narodzin synka w wąskim gronie najbliższych. Wkrótce zobaczymy zdjęcie synka modelki?

Reklama

Sandra Kubicka urodziła? Fani nie mają wątpliwości

Sandra Kubicka od kiedy ogłosiła, że zostanie mamą jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie porusza tematy związane z przygotowaniami do narodzin dziecka, relacjonuje kompletowanie wyprawki i efekty remontu w nowym domu, do którego już niebawem przeprowadzą się w trójkę. Od wczoraj modelka przez długi czas nie publikowała na Instagramie żadnych relacji, do jest do niej niepodobne, szczególnie w ostatnim czasie, a jej obserwatorki już podejrzewały, że trafiła do szpitala przed porodem.

Sądziłam, że Pani urodziła, bo od wczoraj nic nie widziałam na Instagramie

Chyba już jest po porodzie bo raptownie znikła. Ale niech się cieszy swoim maleństwem w ciszy spokoju.

Sprawdzałam wczoraj, że Ciebie nie ma i myślę sobie chyba Sandra urodziła

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie Sandry Kubickiej, które jest współpracą. Fanki modelki sądzą, że mogło zostać nagrane wcześniej, a teraz jedynie zostało opublikowane, a Sandra Kubicka być może już została mamą... To nie byłaby pierwsza taka historia!

Już wcześniej Wersow zdecydowała się na podobny ruch. Kiedy jej córeczka przyszła na świat influencerka nadal była aktywna na Instagramie i dodawała wcześniej przygotowane posty. Sądzicie, że Sandra Kubicka też się zdecyduje na podobne rozwiązanie. Już wcześniej modelka informowała, że przed cesarskim cięciem trafi do szpitala na kilka dni. Jeszcze nie wiadomo, czy ten czas poświęci wyłącznie dla siebie, czy będzie relacjonowała wszystko w mediach społecznościowych.

Zobacz także

Instagram @sandrakubicka

Reklama

Jesteście ciekawi, czy Sandra Kubicka i Aleksander Baron zdecydują się pokazać zdjęcie synka w mediach społecznościowych?