Niedawno Roksana Węgiel relacjonowała kolejne egzaminy maturalne, a także dzieliła się z fanami odważnymi stylizacjami na maturę, a teraz Viki Gabor pokazała swój look na egzamin ósmoklasisty. Przebiła starszą koleżankę z "The Voice Kids"?

Viki Gabor przed egzaminem z matematyki. Zaskoczyła wyglądem?

Choć Viki Gabor nie skończyła jeszcze szkoły podstawowej, już udało jej się osiągnąć niemały sukces. Swoją karierę rozpoczęła w programie "The Voice Kids", który okazał się prawdziwą trampoliną do dalszych działań - od tamtej pory wydała już dwa albumy i kilka singli, a także próbuje swoich sił w dubbingu.

Dopiero co Viki Gabor pojawiła się na konferencji Opole 2023 w poważnej stylizacji, a teraz wygląda na to, że młodą wokalistkę czekają wyzwania związane z nauką. Viki Gabor rozpoczęła bowiem egzaminy ósmoklasisty. Przed sprawdzianem z matematyki nagrała na Instagramie krótką relację, w której zwróciła się do fanów. Uwagę zwraca też jej egzaminacyjny look!

- Siema, dzisiaj jest drugi dzień, jest matematyka i przed chwilą dosłownie wstałam (...) nie chce mi się, ale damy radę. Trzymam za was bardzo mocno kciuki i mam nadzieję, że będzie łatwo - powiedziała Viki Gabor na InstaStories tuż przed egzaminem.

Na filmie opublikowanym przez Viki Gabor na InstaStories widać, że piosenkarka wybrała na dzień egzaminu klasyczną, białą koszulę. Wzrok przykuwa jednak mocny makijaż 15-latki - wyraźnie pogrubione rzęsy, mocny makijaż oczu i ust. Na długich paznokciach Viki Gabor widać też manicure. Jak myślicie, czy 15-letnia gwiazda wywoła dyskusję na temat swojego wyglądu w dniu egzaminu?

Viki Gabor nie jest jedyną gwiazdą, która pochwaliła się stylizacją na egzamin - niedawno Roksana Węgiel pokazała strój na maturę, wywołując niemałe kontrowersje. Niektórzy fani krytykowali wygląd Roksany Węgiel i pisali, że nie jest stosowny w kontekście egzaminu dojrzałości. W sprawie wypowiedziała się nawet ekspertka programu "Projekt Lady", która podkreśliła między innymi, że spódnica Roksany Węgiel jest zbyt krótka na maturę.

Myślicie, że Viki Gabor już wkrótce zaprezentuje całą stylizację, w jakiej przystąpiła do egzaminu ósmoklasisty? My młodej gwieździe życzymy oczywiście powodzenia na sprawdzianach.

