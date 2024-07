Roksana Węgiel i Viki Gabor popularność zyskały w podobny sposób. Obie brały udział w programie "The Voice Kids" i wygrały w Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci i występowały na tych samych scenach. Obie również skrupulatnie prowadzą Instagramy, gdzie zebrały pokaźne liczby, obserwujących. Wydawać by się mogło, że połączyło ich naprawdę wiele, jednak w ostatnim czasie Viki wbiła Roxie szpilę i to nie pierwszy raz!

Reklama

Viki Gabor wbiła szpilę Roxie Węgiel, ale to nie koniec

16-letnia Viki Gabor i 19-letnia Roksana Węgiel są często ze sobą porównywane w mediach. Obie piosenkarki popularność zdobyły w podobny sposób jednak w ostatnim czasie Viki skupiła się bardziej na muzyce, a Roksana Węgiel próbuje swoich sił także w innych projektach. Nie tak dawno temu 19-letnią Roxie mogliśmy oglądać w kultowym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie rewelacyjnie sobie radziła i ostatecznie zajęła drugie miejsce. Roksana zdecydowała się również na współpracę z marką bieliźnianą, która wywołała sporo emocji.

Zarówno Roksana Węgiel jak i Viki Gabor chętnie prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych. Wśród obserwujących Viki Gabor znalazła się także jej starsza o trzy lata koleżanka. Na próżno jednak szukać na profilu Roxie Węgiel obserwacji od Viki Gabor!

Roksana Węgiel PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Podczas jednego z wywiadów Viki Gabor została zapytana, czy chciałaby pójść w ślady koleżanki z show-biznesu, powiedziała wprost.

Nie. Tworzę muzykę - powiedziała Viki Gabor na kanale Vibez.pl.

Dodatkowo dodała:

Zobacz także

Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chce promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy - wyznała 16-latka.

PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 11.10.2023 PLAN PROGRAMU RYTMY DWOJKI N/Z: VIKI GABOR

Nie jest tajemnicą, że już niedługo Roksana Węgiel stanie na ślubnym kobiercu. Viki Gabor zapytana w jednym z wywiadów, czy pojawi się na tym wydarzeniu, powiedziała: "Myślę, że nie. Raczej nie, nie jesteśmy tak blisko, żebym była na ślubie".

Reklama

Zobacz także: Rodzina Viki Gabor powiększyła się. Pokazała zdjęcie, które rozczuliło fanów