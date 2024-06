Choć ma dopiero 16 lat, Viki Gabor wydała niedawno najnowszy, trzeci już album studyjny "Terminal 3", który intensywnie promuje podczas wywiadów czy występów telewizyjnych. W natłoku obowiązków piosenkarka postanowiła spełnić swoje marzenie, a w tym celu udała się do schroniska dla zwierząt. Reszty możecie się domyślać!

Viki Gabor powitała nowego członka rodziny!

Największą pasją Viki Gabor z pewnością jest muzyka - udowodniła to całkiem niedawno, wydając trzeci już album w swojej krótkiej karierze. Ale jej najwięksi fani wiedzą, że artystka jest także tzw. "kociarą" - właśnie zaadoptowała kolejnego kociaka. Niedawno wybrała się do schroniska KTOZ w Krakowie. Tam jej serce podbił sam... "Wielmożny", tak bowiem nazywa się kot, którego wzięła ze sobą do domu. Na swoim Instagramie Viki pokazała kilka ujęć z pupilem. Fani rozpływają się nad fotkami piosenkarki:

Jeju słodkieee to jest jak się troszczysz o zwierzątka! Masz naprawdę mega kochane serduszko

Jacy śliczni!

Instagram/@vikigaborofficial

Na profilu schroniska również wylądował specjalny post - okazuje się, że to nie Viki wybrała kotka, tylko kot wybrał Viki:

Viki odwiedziła dzisiaj nasze schronisko, ale nie bez powodu - przyjechała zaadoptować kociaka! Wielmożny drapał w szybkę i nie spuszczając z Viki wzroku wyprosił sobie nowe piękne życie! Jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwi! Jesteśmy przekonani, że przed Wami wiele wyjątkowych dni, a brat Garfield pokocha Wielmożnego jak brata czytamy

Wiktorii należą się gratulacje i szacunek za adopcję ze schroniska - w końcu nie jest tajemnicą, że w takich miejscach wciąż tak wiele zwierząt potrzebuje nowego domu.

Super, że osoba medialna promuje adopcje, a nie to co inni celebryci którzy mają alergię na każdą sierść poniżej 6000 zł napisał jeden z internautów

Brawo!

