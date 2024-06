Viki Gabor szturmem podbiła polski show-biznes i obecnie jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek młodego pokolenia. 16-latka na swoim koncie na Instagramie zdobyła pokaźną liczbę obserwatorów i chętnie dzieli się z nimi kadrami ze swojego życia. Ku zaskoczeniu fanów Viki opublikowała zdjęcie z "przystojniakiem".

Viki Gabor pozuje z "przystojniakiem"

Viki Gabor nie może narzekać na brak pracy. Po tym jak w 2019 roku wygrała Eurowizję Junior, jej kariera w bardzo szybkim tempie się rozwinęła i obecnie może się pochwalić m.in. piosenką z Kayah. Oprócz tego kilka dni temu na rynku ukazał się długo wyczekiwany album Viki Gabor zatytułowany "Terminal 3". Wygląda na to, że 16-latka ma pełne ręce roboty, bo oprócz zobowiązań zawodowych wciąż się uczy! Mimo to Viki Gabor zaskoczyła swoich obserwatorów zdjęciem z "przystojniakiem", a fani nie kryli swojego zachwytu.

PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 11.10.2023 PLAN PROGRAMU RYTMY DWOJKI N/Z: VIKI GABOR

Ostatni czas nie był łatwy dla 16-latki. Viki Gabor i jej ojciec zostali zaatakowani w Warszawie, a piosenkarka bardzo to przeżyła. Wygląda na to, że artystka powoli dochodzi już do siebie i zdecydowała się zrobić dobry uczynek. Viki Gabor na swoim Instagramie pokazała zdjęcie z "przystojniakiem" i jak się okazuje, zdecydowała się na adopcję kotka z krakowskiego schroniska!

Viki Gabor odwiedziła dzisiaj nasze schronisko, ale nie bez powodu - przyjechała zaadoptować kociaka! Wielmożny drapał w szybkę i nie spuszczając z Viki wzroku wyprosił sobie nowe piękne życie! Jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwi! Jesteśmy przekonani, że przed Wami wiele wyjątkowych dni, a brat Garfield pokocha Wielmożnego jak brata - poinformowało w poście schronisko w Krakowie, z którego Viki adoptowała kotka.

Pod postem 16-latki od razu pojawiła się lawina komentarzy od fanów, którzy byli ciekawi, jak nazywa się ten mały "przystojniak".

Jak się zwie ten przystojniak?

Jeju słodkieee to jest jak się troszczysz o zwierzątka! Masz naprawdę mega kochane serduszko Vikusia

Piękna wiadomość, bądźcie szczęśliwi każdego dnia razem - piszą fani artystki.

Wygląda na to, że nowy przyjaciel Viki będzie miał jednak inne imię niż te nadane w schronisku, ponieważ jedna ze stacji radiowych ogłosiła konkurs na imię dla jej kotka!

Zobacz także

Nazwij puchatego przyjaciela artystki i zgarnij jej płytę „Terminal 3” oraz spotkanie z nią i oczywiście jej pupilem na koncercie w Jaworze 24 sierpnia - przekazało RMF FM.

A Wy macie pomysł na imię dla kociaka?

