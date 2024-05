Roksana Węgiel zrobiła furorę swoim udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Okazało się, że ma talent nie tylko do śpiewu ale również tańca. Czy młodsza koleżanka z branży pójdzie w jej ślady i również wystąpi w tanecznym show? Viki Gabor zabrała głos na temat udziału w "Tańcu z Gwiazdami" i nie zostawia złudzeń.

Viki Gabor wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Za nami 14. edycja "Tańca z Gwiazdami", którą wygrała Anita Sokołowska. Razem z nią w finale znalazła się m. in. Roksana Węgiel, która niemalże od pierwszego odcinka typowana była do zwycięstwa. Nastoletnia gwiazda doskonale odnalazła się na parkiecie. Roksana Węgiel o przegranej w finale "Tańca z Gwiazdami" mówiła ze spokojem: "Nie mam niedosytu. Nie nastawialiśmy się na wygraną".

Czy w przyszłości w "Tańcu z Gwiazdami" pojawi się także Viki Gabor? Fani zapytali ją wprost, czy otrzymała już propozycję udziału w programie.

Wojciech Olkusnik/East News

Viki Gabor i Roksana Węgiel niemalże od początku swoich karier są do siebie porównywane. Z pewnością spowodowane jest to nie tylko udziałem w "The Voice Kids" ale także sukcesem na Eurowizji Junior. Czy młode wokalistki połączy jeszcze jeden udział w tym samym programie?

Miałaś propozycję z TzG? - zapytała fanka.

Viki Gabor dała do zrozumienia, że nie jest zainteresowana udziałem w "Tańcu z Gwiazdami", jednak nie dała jednoznacznej odpowiedzi czy owa propozycja się pojawiła:

Nie chcę, dzięki

Viki Gabor Lukasz Kalinowski/East News

Chcielibyście zobaczyć jak Viki Gabor poradziłaby sobie na parkiecie? Do tej pory nastolatka zdecydowała się tylko na jeden udział w telewizyjnym show po "The Voice Kids" i była to "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jej udział w programie sprawił, że ciągle była na językach. Myślicie, że Viki ma już dość i chce skupić się wyłącznie na karierze muzycznej?

