Alicia Keys od zawsze oczarowywała słuchaczy podczas występów na żywo. VH1 Storytellers to zapis koncertu artystki zarejestrowany 12 listopada 2012 r. w nowojorskim Metropolis Studios. Alicia zabiera nas w muzyczną podróż od początku swojej kariery. Podczas godzinnego występu, Keys odkrywa zabawne i wzruszające historie, które wydarzyły się podczas tworzenia jej najpopularniejszych hitów: „No One”, „Fallin’”, „You Don’t Know My Name”, „Empire State of Mind”. Na płycie znajdują się także niepublikowane wcześniej wykonania utworów: „New Day”(pochodzący z najnowszego studyjnego krążka „Girl On Fire”), „Try Sleeping with a Broken Heart” oraz „Un-Thinkable (I’m Ready)”.

Płyta ukazuje się dzisiaj, pięć dni przed jedynym koncertem Alicii w Polsce w ramach trasy „Set the World on Fire” - 30.06. Stadion Miejski w Poznaniu . Krążek dostępny jest na nośnikach: DVD/CD, BluRay oraz CD.

„Udział w projekcie VH1 Storytellers był niesamowicie zabawnym i ciekawym doświadczeniem”, stwierdza Keys. „Kameralność tego koncertu pozwoliła mi nawiązać bezpośredni kontakt z publicznością. Za każdą wykonywaną piosenką kryje się pewna historia, którą mogłam się teraz podzielić.”

