O ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja mówi się już od pewnego czasu. W mediach pojawiły się już nawet informacje, że para ma powiedzieć sobie "tak" w drugiej połowie sierpnia, ale czyżby zakochani postanowili to wszystko przyspieszyć? Wiele na to wskazuje! W sieci właśnie pojawił się dowód, który podesłał nam jeden z czytelników.

Reklama

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej to obecnie jedna z najbardziej gorących par polskiego show-biznesu. O tej dwójce głośno jest non stop, a od momentu, gdy wyszło na jaw, że zakochani planują ślub, medialne zainteresowanie tą parą jeszcze bardziej wzrosło. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej chcą się pobrać w drugiej połowie sierpnia 2024 roku. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że zakochani mogli już sformalizować swój związek!

Od jednego z czytelników dostaliśmy screen ze strony CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ) z którego wynika, że w zarejestrowanej na 19-latkę firmie, 29 marca 2024 roku dokonano ważnej zmiany. Jak się okazało, Roksana Węgiel zmieniła nazwisko na Roksana Węgiel-Mglej! Jest to informacja, która pojawiła się na stronie publicznie dostępnej. Wszystko zatem wskazuje na to, że Roksana i Kevin mogą być już po ślubie!

Od razu postanowiliśmy zapytać parę, czy rzeczywiście ślub miał miejsce, jednak do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Roksana Węgiel, Kevin Mglej fot. Podlewski/AKPA

Reklama

Zobacz także: Roxie Węgiel reaguje na ujawnienie informacji o dacie ślubu. Zaskakujące, co powiedziała

Być może para zdecydowała się na uroczystość cywilną, a w sierpniu ponownie weźmie ślub - tym razem kościelny. Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje w tej sprawie, ale jedno jest pewne - zmiana nazwiska z pewnością nie dzieje się bez przyczyny!

Zobacz także