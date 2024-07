Natasza Urbańska robi co tylko może, żeby osiągnąć sukces. Artystka wciąż pracuje w teatrze swojego męża, przygotowuje się do wielkiego widowiska „Pola Negri”, prowadzi „Taniec z Gwiazdami” i bywa na salonach.

Przez nadmiar obowiązków Natasza jest ponoć wyczerpana. Jak informuje „Fakt” żona Janusza Józefowicza nie ma już siły! Najbardziej czasochłonne i męczące są próby do pierwszego na świecie musicalu w technice 3D.

- Wkrótce będziemy spali w teatrze- zdradził w rozmowie z tabloidem jeden z tancerzy zatrudniony w teatrze.

Codzienne, wielogodzinne próby dają się we znaki zmęczonej Nataszy Urbańskiej, która nie może pozwolić sobie na chwile słabości. Gwiazda musi przecież udowodnić Józefowiczowi, że poradzi sobie nawet w najcięższych warunkach...

