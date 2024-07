Heidi Klum, w Toronto na promocji swoich perfum Shine, założyła piękny czerwony garnitur projektu Michaela Korsa. Do kompletu dodała czerwoną bluzkę z wąskim, ale głębokim dekoltem w serek, złoty zegarek na bransolecie i szpilki na koturnie w panterkę.

Elegancką i seksowną całość dopełniły gładko spięte włosy i makijaż ust również w tym kolorze.



Supermodelkę w podobnej stylizacji można było zobaczyć jakiś czas temu podczas pokazu Project Runway Spring 2011 na Mercedes-Benz Fashion Week w Nowym Jorku.



Tym razem czerwony garnitur uzupełniła jedwabną koszulą, kamizelką i zamszowymi szpilkami w tym samym kolorze. Czerwony total look „przecięła” masywnymi kolczykami i dużym pierścieniem.



Jak widać elegancki garnitur w ostrym kolorze czerwieni to jedna z ulubionych stylizacji modelki.



Nam bardzo się podoba, a Wam?



jm

Reklama