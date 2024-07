1 z 15

Chcesz być stylowa jak Małogrzata Rozenek podczas treningów? Koniecznie sprawdź, co powinnaś mieć w swojej szafie!

Małgorzata Rozenek nawet na trening starannie dobiera garderobę. Oczywiście dba o to, aby było jej również wygodnie i komfortowo w czasie wysiłku. Warto jednak zwrócić uwagę, że zawsze wszystko do siebie idealnie pasuje i jest najwyższej jakości. Co powinnaś mieć w szafie ze sportowych ubrań, aby wyglądać równie dobrze? Sprawdź!

Zobacz: 3 proste ćwiczenia na mięśnie brzucha, które możesz robić w domu