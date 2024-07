Od pewnego czasu projektant Dawid Woliński wraz ze swoim przyjacielem, fotografem Mariuszem Tyszką każdą wolną chwilę spędzają na planie ich autorskiego programu dla stacji TVN pod wiele mówiącym tytułem "Woli & Tysio". Odcinki nowego show kręcą nawet podczas weekendu, a pierwsze zdjęcia prezentowaliśmy już jakiś czas temu: Tak Woliński i Tyszka sprzątają w zoo.

- Dziś od świtu Woli & Tysio w kolejnej misji ... Warunki prawdziwie ekstremalne, do tej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy to ja się kompletnie nie nadaję... Już w marcu zobaczycie dwie ofermy życiowe, które mają trudność z ustaniem na nogach w całym profesjonalnym ekwipunku ... Alarm wyje, pedzimy na akcje ... Kto się domyśla cóż to za praca? - napisał na Facebooku Tyszka.

Odpowiedź dość jasna: strażak. Złośliwi twierdzą, że ich "autorski" projekt, to nic innego, jak polska kopia programu "Proste życie" z Paris Hilton i Nicole Richie w roli głównej. Ciekawe jest, który z panów będzie odpowiednikiem Paris, a który Nicole?

wk