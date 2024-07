Małgorzata Rozenek-Majdan dopiero co wróciła z hucznych urodzin miliardera, które miały miejsce we Francji, a już pojawiła się ponownie na lotnisku. Tym razem w daleką podróż wysłała swojego syna-Tadka. Nieoczekiwanie też wspomniała o macierzyństwie po 40. Dlaczego?

Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnio razem z mężem i starszymi synami pojawiła się na hucznych urodzinach miliardera Pawła Marchewki, które chętnie zrelacjonowała później na swoim Instagramie. Teraz podzieliła się z fanami nowym nagraniem i okazuje się, że Rozenek wysłała swojego "średniego" syna Tadzia na obóz w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec poleciał sam, a jego mama bardzo to przeżyła:

W komentarzach internauci okazali masę wsparcia Małgorzacie: