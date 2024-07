TVP chce zrezygnować ze współpracy z Edytą Górniak za przyjęcie propozycji zagrania w sylwestra w TVN? Takie rewelacje podaje dziś Super Express. Nam udało się ustalić, że jest to bzdura. Co więcej, stacja złożyła wokalistce ofertę udziału w nowym projekcie!

Reklama

TVP nie rezygnuje z Edyty Górniak!

Jak podaje tabloid, TVP ma już dość tego, że Edyta wystawia ich do wiatru. Stacji zależało na tym, żeby wystąpiła na ich koncercie sylwestrowym, jako gwiazda "The Voice of Poland". Proponowali jej aż 100 tys. złotych za występ. Górniak zdecydowała się jednak w ostatniej chwili przyjąć ofertę TVN za 120 tys. złotych, co dla TVP miało być ciosem. Okazuje się, że rewelacje dziennika nie mają nic wspólnego z prawdą:

Edyta nie ma obligu, że musi występować na każdej imprezie TVP. To stacje biją się o nią, a nie ona o stacje. To gwiazda największego formatu, nie można mieć jej na wyłączność. W tym roku wystąpiła przecież m.in. w "Hell's Kitchen" w Polsacie. Wcześnie wielokrotnie występowała w TVN, ostatnio na koncercie Listów do M. 2. Nikt nie ma z tym problemu - mówi nam osoba z otoczenia Edyty.

Co więcej, diwie zaproponowano udział w nowym projekcie TVP!:

Tak, Edyta otrzymała kolejną propozycję od TVP na przyszły rok. Nie wiadomo, czy ją przyjmie, ponieważ chce znów wyruszyć w trasę koncertową po Nowym Roku. A to wymaga przecież czasu i sporego zaangażowania. Bilety na jej koncerty sprzedawały się znakomicie, nic dziwnego, że Edyta chce dalej koncertować - kontynuuje

Jak widać, u Edyty Górniak wszystko OK!

Zobacz także

Zobacz także: Na co Edyta Górniak przeznaczy rekordową sylwestrową gażę? Będziecie zaskoczeni!

Edyta Górniak będzie gwiazdą Sylwestra TVN

Reklama

TVP chce nadal pracować z wokalistką