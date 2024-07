Edyta Górniak zaśpiewa podczas Sylwestra TVN w Krakowie! Gwiazda potwierdziła swoją obecność w ostatniej chwili, ale fani artystki na pewno będą zadowoleni z tego faktu.

Reklama

Edyta Górniak zagra podczas Sylwestra TVN

Gwiazda początkowo chciała odpocząć po intensywnym roku i w całości poświęcić wolny czas Allanowi. Na święta oboje wyjeżdżają do Nowego Jorku, gdzie mieli zostać aż do Nowego Roku. Jak udało się dowiedzieć Party.pl plany nieco się zmieniły i Edyta Górniak została właśnie największą gwiazdą podczas sylwestrowej nocy w Krakowie! Artystka tuż po Bożym Narodzeniu wróci do Polski, aby przygotować się do występu:

Edyta i Allan zaraz po świętach wracają do Polski, ponieważ artystka zaśpiewa na krakowskiej scenie podczas sylwestrowej nocy - potwierdza osoba z TVN.

Jak podaje fakt.pl, Edyta Górniak za występ podczas sylwestra TVN w Krakowie dostanie aż 120 tysięcy złotych. Cieszycie się, że zamiast jednej diwy bedą dwie - Edyta i Justyna Steczkowska?

Zobacz: Gwiazdy na Sylwestrze TVN w Krakowie

Zobacz także

Edyta Górniak największą gwiazdą Sylwestra w Krakowie

Reklama

Wystąpi także ulubiona jurorka widzów - Agnieszka Chylińska